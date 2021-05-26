Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası
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Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası

İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Haberler | 3. Sayfa

Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 10 Aralık 2020 tarihinde eski kız arkadaşı Çağla Ç.'yi bıçaklayarak yaralayan Ufuk Ö. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 10 Aralık 2020 tarihinde eski kız arkadaşı Çağla Ç.'yi bıçaklayarak yaralayan Ufuk Ö. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Ereğli ilçesine bağlı Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre Çağla Ç. eski erkek arkadaşı Ufuk Ö. ile buluştuktan bir süre sonra aralarında tartışma yaşanmaya başladı. Tartışma sırasında Ufuk Ö., eski kız arkadaşını 10 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içinde kalan genç kız kendini sokağa atarak çevredekilerden yardım istedi. Mahalle sakinleri genç kızı durdurdukları ticari taksi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Eski sevgilisini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Ufuk Ö. ise Kandilli Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen zanlı sorgusunun tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Kdz. Ereğli Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık Ufuk Ö. kasten adam öldürmeye teşebbüsten 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi.

Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası
Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası
Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası
Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç

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Eski sevgilisini 10 yerinden bıçaklayan zanlıya 10 yıl hapis cezası - Haberler
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