Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı
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Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

20.03.2021 22:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 23:03

Kütahya'da,19 yaşındaki genç kız, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski sevgilisi tarafından zorla araca bindirilerek, kaçırıldığı sırada, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yaptığı ihbar üzerine harekete geçen polis ekiplerince, kovalamaca sonucunda kurtarıldı. Eski sevgili ise aracını bırakıp, kaçmaya çalışırken yakalandı. Burnu kırılan ve yüzünde yaralar oluşan genç kız ise hastanede tedaviye alındı.

Kütahya polisini harekete geçiren olay, Zafertepe Mahallesi İmam Gazali Caddesi Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında meydana geldi. Eski sevgili Ö.K. tarafından zorla otomobile bindirilen E.Ü., İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen KADES butonuna basarak yardım istedi.

12 KİLOMETRELİK KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

KADES'e düşen ihbarın ardından hızla harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 06 DV 7771 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırmayan ehliyetsiz sürücü Ö.K., polisten kaçmaya çalıştı. Kaçtığı sırada biri polis otosu olmak üzere 3 farklı araca çarparak hasar veren şüphelinin kullandığı araç, yaklaşık 12 kilometre süren kovalamaca sonucu Osmangazi Mahallesi'nde bir halı saha yakınında durduruldu. Aracını bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan Ö.K., polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı

ŞÜPHELİ KADES'E BASAN GENÇ KIZIN BURNUNU KIRDI

Eski sevgilisinin KADES'e bastığını fark eden şüphelinin darbetmesi sonucu burnu kırılan E.Ü. polis tarafından kurtarılarak, gelen ambulansla götürüldüğü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Soruşturma sürüyor.

Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı
Eski sevgilisi tarafından kaçırılan genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı
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