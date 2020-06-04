Eski sevgilinin arabasını böyle parçaladı Eski sevgilinin arabasını böyle parçaladı Ankara'da barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgili Nazan Y.'yi darp etmekle tehdit eden Ahmet M.Ç. istediğini alamayınca sevgilisinin evinin önündeki arabasını paramparça ederek kullanılamaz hale getirdi.

Eski sevgilinin arabasını böyle parçaladı

ANKARA - Ankara'da barışma isteğini kabul etmeyen eski sevgili Nazan Y.'yi darp etmekle tehdit eden Ahmet M.Ç. istediğini alamayınca sevgilisinin evinin önündeki arabasını paramparça ederek kullanılamaz hale getirdi.

Başkentte kamu kurumunda temlik görevlisi olarak çalışan ve yaklaşık 2 yıldır ilişkileri devam eden Ahmet M.Ç ve Nazan Y. yolları ayrılınca bu sefer husumetli oldu. Eski sevgili Ahmet M.Ç barışma istediği reddedilince Nazan Y.'yi darp etmekle tehdit etti. Polise şikayette bulunan Nazan Y., Ahmet M.Ç hakkında 2 aylık uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak bu karar da bir işe yaramadı Ahmet M.Ç uzaklaştırma cezası bitince Nazan Y.'yi yeniden rahatsız etmeye başladı. Ahmet M.Ç., 3 gün önce Nazan Y.'ye barışmak istediğini söyledi ancak isteği karşılık bulmayınca deliye döndü. Üzerine Nazan Y.'yi darbetti bu da yetmezmiş gibi eski sevgilisinin park halindeki otomobilinin üzerine çıkıp, tekmeledi. Aracın ön camı, çamurluğu ve kapıları kullanılmaz hale geldi. Nazan Y.'nin yanına 3 ay yaklaşmama cezası verilen Ahmet M.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA