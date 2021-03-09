Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı
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Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı

09.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 11:25

Mersin'de 18 yaşındaki N.P., eski erkek arkadaşının izinsiz olarak videosunu çektiğini ve şantajla kendisine istismarda bulunduğunu iddia etti. Görüntülerin daha sonra internette ifşa edildiğini belirten N.P., olayın yaşandığı dönemde küçük olduğu için sustuğunu söyledi. Artık daha güçlü olduğunu vurgulayan genç kız "Asla vazgeçmeyeceğim" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi N.P., eski erkek arkadaşı H.G.'nin (23) müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığı ve daha sonra da bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'MÜSTEHCENLİK' SUÇLAMASIYLA DAVA AÇILDI

Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından 'müstehcenlik' suçlamasıyla dava açılırken, ilk duruşma Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesinde 3 Mart 2021 tarihinde görüldü. Ancak, şüpheli H.G. askerlik görevini yerine getirdiği için duruşmaya katılmadı. Savcılık iddianamesinde, şüpheli için TCK'nın 226'ncı maddesi gereğince cezalandırılması istendi.

Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı

"ŞANTAJLA EVİNE ÇAĞIRDI VE İSTİSMARDA BULUNDU"

Yaşadıklarını anlatan genç kız şüpheli ile Şubat 2019'da tanıştıklarını ve duygusal bir ilişkiye başladıklarını aktardı. H.G.'nin kendisini eve götürdüğünü söyleyen N.P., "O zaman haberim olmadan görüntülerimi çekmiş. Daha sonra ben ayrılmak istediğimde 'Benim evime geleceksin, benimle birlikte olacaksın, yoksa herkese ifşa ederim videoyu' diyerek bana şantaj yapmaya başladı. 2019 Ağustos ayında gittiğimiz bir festivalde de yine şantajla beni evine çağırdı ve istismarda bulundu. Sonra arkadaşları mesaj atıp beni bir yerlere çağırmaya başladılar. Hiçbiriyle konuşmadım ve görüşmedim, çünkü amaçlarını biliyordum. Hepsinden uzak durdum" dedi.

"ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM, HİÇBİR ŞEKİLDE SUSMAYACAĞIM"

Şüphelinin videoyu 2020 yılında ifşa ettiğini öğrenen genç kız, yaşanan gelişmenin ardından haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulunarak şikayetçi oldu. Şüphelinin ve ortak arkadaşları M.K.'nin eylül ayında gözaltına alındıklarını dile getiren genç kız, "Dosyadaki diğer şüpheli M.K.'nin de videoyu ifşa ettiğini öğrendim. Ben bunları kanıtladım. Sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakıldılar. Koruma kararı aldırttım ama onu da ihlal ettiler. Takipsizlik kararı verilmesini üzerine itiraz ettik ve itirazımız kabul edildi. Dava açıldı, ilk duruşmaya da gelmediler. Avukatı, şahsın askerde olduğunu söyledi. Asla vazgeçmeyeceğim, hiçbir şekilde susmayacağım. Ailemin, arkadaşlarımın desteğiyle bu süreci atlatmaya çalışıyorum. Artık daha dikkatli olacağım. İnşallah ceza alırlar. Cezalandırılmalarını istiyorum. O cezadan ders alsınlar ki, başka bir kadına, başka bir çocuğa aynı şeyi yapmasınlar" ifadelerine yer verdi.

Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı

"HEP CESARETLİ OLSUNLAR, KORKMASINLAR"

Olay tarihinde yaşının küçük olduğunu ve korktuğunu söyleyen N.P., "Kadınların çoğu susuyor, utanıyorlar, 'rezil olurum, ailem bir şey der, okulum, çevrem etkilenir' diye şikayetçi olmuyorlar ama şikayetçi olmaları gerekiyor. Dikkat etsinler, hep cesaretli olsunlar, korkmasınlar. O cesareti göstermedikleri için karşıdaki kişiler daha çok üstlerine geliyor, daha çok şiddete başvuruyor. Birçok kadın öldürülüyor şu anda. O yüzden susmasınlar" şeklinde konuştu.

Davanın ikinci duruşması 19 Nisan'da görülecek.

Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Uygunsuz videolarını çekip şantajla istismar etti, internette yayınladı
Haber Yorumları (34)
USTA: Kardesim kadin kendi Aklakina sahip cikamiyorsa hakkina nasil sahip cikacak neyi düyü belirsiz bir dallamanin pesine düs Her halti ye Adamin her dedigini yap ondan sonra öyle oldu böyle oldu söyle oldu ne olduysa oldu olan olmasi gerekenler oldu zaten Erkek arkadas ne demektir ya duygusal iliski ne demektir fuhusun zinanin adi nezaman Duygusal iliski oldu Buna neden zemin hazirlayip sonrada kilif uyduruyorsunuz Sen kendi duygilarina sahip cikmaz san Her köse basi böyle sirtlanlarla dolu malesef
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BOBO: kadın hakları istanbul sözleşmesi denen birşey var kadınlar her zaman haklıdır isteyen istediğine verir sonra vazgeçer parası bitene kadar dayanır sonra mağdur olur istismar olur kimse müdahale edemez yaşasın kadın özgürlüğü !!!
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AAAA: BURDA APTAL APTAL YORUM YAPANLAR VE O YORUMLARI BEĞENENLER KÜÇÜCÜK KIZLARI GÜZELCE KANDIRIRKEN BİRŞEY YOK KIZ ŞİKAYET EDİNCE YAPMASAYDN ETMESEYDN NEYİ SAVUNDUĞUNUZA DİKKAT EDİN SİZLERİNDE ÇOCUĞU OLACAK BELKİ VARDIR BİLE. . ERGEN BEYNİ SAĞLIKLI DÜŞÜNEMEZ BUNU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK YORUM YAPIN DÜŞÜNCESİZ OLMAYIN . . . !!
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