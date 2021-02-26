Eski sevgiliden iğrenç tuzak! Arkadaşlarıyla kaçırdığı genç kıza tecavüz edip işkence yaptı

Mısır'dan İstanbul'a eğitim için gelen R.D. isimli genç kız kendisi gibi Mısır'dan gelen I.M. ile tanıştı. Şahıs genç kızla zorla birlikte olmak isterken, R.D. bunu kabul etmedi ve I.M.'yi kovdu. R.D.'yi gasp eden I.M., genç kızın şikayeti üzerine plan yaptı ve arkadaşlarıyla kaçırdığı R.D.'ye tecavüz edip işkence yaptı.

Olay geçtiğimiz yıllarda İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. Mısır'dan Türkiye'ye öğrenim görmek için gelen 28 yaşındaki R.D. isimli genç kız, kayıt yaptırdığı üniversitenin Türkçe Öğretim Merkezinde kendisi gibi Mısır'dan gelen 29 yaşındaki I.M. ile tanıştı. İkili kısa süre sonra sevgili oldu.

ZORLA BİRLİKTE OLMAK İSTEDİ

Genç çift arkadaş grubuyla birlikte Beyoğlu'nda bulunan bir evde yaklaşık 2 hafta birlikte kaldı. Birliktelik sırasında iddiaya göre R.D., duşa girdiği sırada erkek arkadaşı I.M., duşa girerek genç kızla zorla birlikte olmak istedi. R.D.'nin çığlıklarını duyan arkadaşı O.A., odaya girerek saldırıda bulunan I.M.'yi evden kovdu.

KIZ ARKADAŞINI GASP ETTİ

Kız arkadaşına öfkelenen genç adam R.D.'yi bir arkadaşı ile beklemeye başladı. Genç kız arkadaşından aldığı 4 bin lira ile birlikte bankaya gittiği sırada erkek arkadaşı I.M., yanında gelen arkadaşı O.M. ile birlikte kızı gasp etti. Kızın üzerindeki parayı ve telefonu alan şahıslar olay yerinden kaçarken, genç kız karakola giderek kendisini gasp eden I.M. ve arkadaşından şikayetçi oldu.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KIZI KAÇIRDI

Sabah'ın haberine göre, I.M. şikayetin üstünden 3 ay geçtikten sonra bir plan tasarladı. Yüzüne maske takarak arkadaşlarıyla birlikte eski sevgilisini takip eden I.M., genç kızı bayıltarak araca bindirdi. Bilmediği bir adreste gözünü açan R.D., karşısında 4 erkek görünce şoke oldu.

İSTİSMAR VE İŞKENCEYE MARUZ KALDI

Eski kız arkadaşını kaçıran I.M., genç kıza şikayetinden vazgeçmesini aksi takdirde işkence yapıp toplu tecavüze uğrayacağını söyledi. Korkuya kapılan genç kadın eski sevgilisinin söylediklerini yapacağını söylese de 4 kişilik grup alıkoydukları genç kadını defalarca istismar edip işkence uyguladı. İşkence sonrası bir kağıda şikayetinden vazgeçtiğine dair zorla imza atan R.D., serbest kaldıktan sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

40 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık skandal olayın ardından şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında adli tıp kurumuna sevk edilen genç kadının çeşitli yollardan istismara maruz kalıp işkence gördüğünü belirten bir rapor düzenledi. Savcılık incelediği raporun ardından 2 şüpheli hakkında 'Nitelikli Cinsel Saldırı', 'Birden Fazla Kişi Tarafından Nitelikli Yağma', 'Basit Cinsel Saldırı' ve 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçları kapsamında iddianame düzenledi. 40 yıla kadar hapsi istenen saldırganlar ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.