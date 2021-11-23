Eski sevgili Kubilay Aka ve Miray Daner, ödül töreninde pişti oldu

9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödül Töreni dün akşam sahiplerini buldu. Ünlü isimlerin akın ettiği ödül töreninde bir de pişti yaşandı.

YENİ SEVGİLİSİYLE GİTTİ, ESKİ AŞKIYLA PİŞTİ OLDU

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre, birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışarak aşk yaşayan Kubilay Aka ile Miray Daner, geçtiğimiz sene ihanet yüzünden ilişkilerini noktaladı. Dün akşam düzenlenen törene yeni sevgilisi Oğulcan Engin ile katılan Miray Daner, eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu. Birbirine yakın masalarda oturan Daner ve Aka birlikte görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynadı.

MİRAY DANER: AYNI SEKTÖRDE OLDUĞUMUZ İÇİN KARŞILAŞMAMIZ NORMAL

Ödül töreninden sonra kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Miray Daner, Kubilay Aka ile pişti olmasıyla ilgili "Aynı sektörün içindeyiz tabi ki de denk gelebiliriz. Çok normal bir durum. Bunun konu olması bile çok saçma. Ödül alan herkesi alkışladığım gibi Kubilay Aka'yı da alkışladım" dedi.

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