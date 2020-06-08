Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı
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Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı

Karaman'da kız arkadaşının evinin önüne giden bir genç, burada kızın eski sevgilisi ile karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma sonrası buluşmak için sözleşen gençlerden biri, akrabalarıyla birlikte olay yerine gelince bıçaklı saldırıya uğradı. 4 kişi yaralandı.

08.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:11

Karaman'da Ömer S. (19) ile kuzenleri Muhammet S. (30), Mahmut S. (32) ve amcası Vahdettin S. (47), kız meselesinden çıkan tartışmanın ardından buluşmak için sözleştikleri Arif A. ve arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Ömer S. ve amca ile kuzenler, hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganları arıyor.

Olay, saat 02.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ömer S., kız arkadaşı E.B.'nin evinin önünde gitti. Ancak burada E.B.'nin eski sevgilisi Arif A. ile karşılaştı.

Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı

4 KİŞİYE BIÇAKLI SALDIRI

İkili, aralarında çıkan tartışmanın ardından Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda buluşmak üzere sözleşti. Ömer A., parka, kuzenleri Muhammet S., Mahmut S. ve amcası Vahdettin S. ile birlikte gitti. Kısa süre sonra gelen Arif A. ve arkadaşları, Ömer S. ile amcası ve 2 kuzenine bıçaklarla saldırdı.

Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı

SALDIRGANLAR KAÇTI

Saldırıda, Ömer S., Muhammet S., Mahmut S. ve Vahdettin S. çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırganlar ise geldikleri araçlarla kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gençlerin 'eski sevgili' kavgasına aileler karıştı, 4 kişi bıçaklandı

Kaynak: DHA

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