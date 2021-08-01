Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu 62 yaşında hayatını kaybeden eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedilmesi planlanan Coş'un cenazesi, annesi Feride ve babası Nurullah Coş'un isteği üzerine dün gece memleketi Eğirdir'e getirilerek, Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi morguna konuldu.

Coş'un cenazesi, Hızırbey Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Kervansaray Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Coş'un ailesi ve yakınları ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, vatandaşlar katıldı.

Baba Nurullah Coş ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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Eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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