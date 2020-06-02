Eski sağlık ocağı obruk peyniri üretim tesisine dönüştürüldü
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Eski sağlık ocağı obruk peyniri üretim tesisine dönüştürüldü

Mersin'in Mut ilçesinde, eski sağlık ocağı binası "obruk peyniri" üretim tesisine dönüştürüldü.

Eski sağlık ocağı obruk peyniri üretim tesisine dönüştürüldü
02.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:16

Mersin'in Mut ilçesinde, eski sağlık ocağı binası "obruk peyniri" üretim tesisine dönüştürüldü.

Mersin Valiliğince desteklenen proje kapsamında Hacıahmetli Mahallesindeki binanın onarım ve tamiri yapılarak obruk peynir üretimi yapılmaya başlandı.

Butik üretim ve markalaşma için kullanılacak binadaki çalışmaları inceleyen Mut Kaymakamı Muammer Köken, Kurtuluş, Çatalharman, Hacıahmetli Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden projeyle ilgili bilgi aldı. Köken, peynirin üretildiği sarp kayaların içerisindeki obruğu da inceledi.

Ziyaretin ardından İHA muhabirine bilgi veren Kaymakam Köken, "Bu bölgede obruk peynir üretimi yıllardır atadan dededen beri yapılmakta. Bir gurme ürün olarak obruk peyniri üretilmesi amaçlanmaktadır. Mersin Valimiz Ali İhsan Su'nun da yakından takip ettiği, eski sağlık ocağının içerisinde butik üretim yapılmakta olup peynirler, 3 kg ve 5 kg derilere işlenerek ve yaklaşık 10 ton kapasiteli doğal obrukta oluşumu tamamlanacak. Projeyle Mut obruk peynirini tanıtmak amacıyla, üretim kalitesini yükseltmek, markalaşarak sektörde talep edilen bir ürün haline getirmek için "Kızılova Obruk Peyniri" olarak üretim yapılıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu bu obruklar, ürünler için doğal soğutma sağlıyor. Talepler şimdiden alınmaya başlandı. Kış sonunda 5 ton civarında üretim yapılacak. Markalaşan Kızılova Obruk Peynirimiz vatandaşlarımıza ve üreticilerimize hayırlı olsun" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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