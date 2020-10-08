Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal
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Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal

08.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:12
Recep Akdağ 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'i anlattı: Bu arkadaş anormal

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, geçen günlerde medeni kanunu hedef alarak erkeklere ikinci eş çağrısı yaptıktan sonra görevinden alınan Ali Edizer ile ilgili açıklamalarda bulundu. Akdağ, kendisiyle 8 ay çalışan Edizer'in anormal olduğunu söyledi ve çalışmasını verimli bulmadım diyerek işten çıkardığını ifade etti.

Medeni kanunu hedef alarak erkeklere ikinci eş çağrısında bulunan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer, gelen tepkilerin ardından görevinden alınmıştı. Edizer'in, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile 8 ay çalıştığı ve bu dönemde yükselişe geçtiği gündem olurken, Akdağ, konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Recep Akdağ 8 ay özel Kalem Müdürü olarak yanında görev alan Edizer'i 'Anormal' olarak değerlendirdi. Edizer'in kendi bakanlığı dönemindeki yükselişiyle ilgili de konuşan Akdağ, "Ben o kısımları bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bizim zamanımızda böylesine kabul edilemeyecek söylemleri olan bir kişi değil. Bir tane kendini bilmezden dolayı bizim hakkımızda hüküm verilmesi yanlış" dedi.

"BU ARKADAŞ ANORMAL"

Edizer ile 2012'de çalıştığını belirten Akdağ, "Bana 8 ay süreyle Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Uyum sağlayamayınca ayırdım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil, bu arkadaş anormal. Benimle 2012'de çalıştı ve çalışmasını verimli bulmadım, tüm irtibatım bu kadar" ifadelerini kullandı.

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdar, 8 ay yanında çalışan Ali Edizer'in anormal olduğunu söyledi
Recep Akdağ

"BANA RECEP ABİ DİYEBİLECEK BİRİSİ DEĞİL"

Edizer'in kendisine 'Recep Abi' diyebilecek biri olmadığını vurgulayan eski bakan Recep Akdağ, "İdari ya da adli soruşturmayı gerektirecek bir şey varsa bunun gereğini de yerine getirirler. Benim şahsımla ilişkilendirilmesi yanlış olur. Genel sekreterlikte çalışmışsa o genel sekreterin takdiridir. Genel müdürlükte genel müdür yardımcılığında çalışmışsa o genel müdürün takdiridir" dedi.

Haber Yorumları (1)
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