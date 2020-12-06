Eski payitahtta 'korona' sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski payitahtta 'korona' sessizliği

06.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 06.12.2020 01:03
Eski payitahtta 'korona' sessizliği

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne'de sessizliğe büründü.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye geneli uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Edirne'de sessizliğe büründü. Kısıtlamalara uyan Edirneliler, evlerinde kalarak, korona tedbirlerini uyguladı.

Tarihi şehrin simgesi Mimar Sinan'ın 'Ustalık Eserim' dediği Selimiye Cami ve çevresi ile kentin en işlek caddelerinden Saraçlar Caddesi sessizliğe büründü. Edirneli vatandaşlar, kısıtlama kapsamında evlerinde kalırken, sadece görevli kişiler ve araçlar şehirde görüldü.

Edirne'de eczanede çalışan Ayhan Kayalar, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili konuşarak, "Kesinlikle mantıklı bir uygulama bence. Keşke biraz daha erken bu önlemler alınsaydı. Bütün eczaneler şu an açık, hepsi hizmet veriyor. Normal çalışma saatlerimizde devam ediyoruz" dedi.

İlaç sektöründe kuryelik yapan bir vatandaş da "İnsanlar çıkmasın, hastalık çok arttı" diye konuştu. Kuruyemiş işletmeciliği yapan Kamil Kerimler de kısıtlamalara insanların kısmen uymadığını belirterek, "Kısıtlamalar da güzelde uyan yok çok fazla. İnsanlar çıkıyor, fark etmiyor. Bir beklentimiz zaten yok, iş yok" dedi.

Öte yandan, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde kontrollerine devam ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eski payitahtta 'korona' sessizliği
Eski payitahtta 'korona' sessizliği
Tarihi handa 'korona' sessizliği
Tarihi handa "korona" sessizliği
Aliağa eski İlçe Sağlık Müdürü korona virüse yenik düştü
Aliağa eski İlçe Sağlık Müdürü korona virüse yenik düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere İrem Derici Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Fatih Terim Josef De Souza Ahmet Nur Çebi İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski payitahtta 'korona' sessizliği - Edirne
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 01:07:35. #1.15#
title