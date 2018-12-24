Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'e Yolsuzluktan 7 Yıl Hapis

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, yolsuzluktan yargılandığı davada 7 yıl hapis cezası aldı.

Başkent İslamabad'da bir mahkemenin verdiği hüküm ile Şerif, beyan ettiği gelirinin ötesinde yatırımlar yapma suçundan hapse girecek.

Yerel basına göre kararın açıklanmasının ardından adliyede gözaltına alınan Şerif, cezaevine gönderilecek.

Navaz Şerif'in ülke dışında bulunan oğulları Hasan ve Hüseyin Şerif de mahkeme tarafından firari ilan edildi.

Yoğun önlemlerin alındığı adliye binasının etrafında toplanan göstericileri dağıtmak için polis göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.



Suçlamaları reddeden Şerif, Temmuz ayında başka bir yolsuzluk davasından cezaevine girmiş fakat Eylül ayında 10 yıllık cezasının İslamabad Yüksek Mahkemesi tarafından askıya alınması sonucu cezaevinden çıkmıştı.

Navaz Şerif, hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu ve bu karara da itiraz edeceğini söyledi.

Şerif cezaevindeyken partisi de Temmuz ayında genel seçimi kaybetmişti.

Pakistan Müslümanlar Birliği'ni ilk olarak 1990'da iktidara taşıyan Navaz Şerif son olarak 2013 seçimini kazanmış, fakat Temmuz 2018'de oy oranı yüzde 32'den yüzde 24'e düşmüş ve parti muhalefete geçmişti.

Bugün açıklanan karar öncesi Pakistan Müslümanlar Birliği, liderlerinin tekrardan hapse gönderilmesi durumunda kitlesel eylemler başlatma ve parlamentoyu kilitleme tehdidinde bulunmuştu.