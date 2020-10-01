Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde markette kasiyerlik yapan Tuğba Keleş, arkadaşlık teklifini reddettiği Erdoğan Küpeli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Genç kadını vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Küpeli'nin daha önce çok sayıda suç işlediği ve hapis yattığı ortağa çıktı.