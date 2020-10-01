Arkadaşlık teklifini reddeden kasiyer kadını çalıştığı markette vurup, ardından intihar girişiminde bulundu
Adana'nın Kozan ilçesinde markette kasiyerlik yapan Tuğba Keleş, arkadaşlık teklifini reddettiği Erdoğan Küpeli tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Genç kadını vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan Küpeli'nin daha önce çok sayıda suç işlediği ve hapis yattığı ortağa çıktı.
Hatay'da yaşayan 29 yaşındaki Gülay Mübarek'i 2016 yılında sosyal medya üzerinden taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan sözleşmeli öğretmen Erdoğan Küpeli, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TACİZDEN SONRA HAKARET SUÇU
Daha sonra sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli mesajlar paylaştığı saptanan Küpeli tutuklanarak, Kozan Cezaevi'ne koyuldu. Küpeli, yargılandığı davalarda 'tehdit', 'hakaret' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından toplam 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
SON KURBANI TUĞBA KELEŞ OLDU
Tahliye edildikten sonra ilçedeki bir yerel gazetenin dağıtım işinde çalışmaya başlayan Erdoğan Küpeli, bugün saat 11.00 sıralarında Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki markete gelerek, arkadaşlık teklifine olumsuz yanıt veren kasiyer Tuğba Keleş'i tabancayla başından vurdu. Keleş ağır yaralanırken, Küpeli aynı tabancayı başına ateşleyerek intihar girişiminde bulundu.
GENÇ KADIN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Tuğba Keleş ve Erdoğan Küpeli, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Keleş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Erdoğan Küpeli'nin de hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali GÖKDAL