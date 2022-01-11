ESKİ NİŞANLISI TARAFINDAN SOKAK ORTASINDA ÖLDÜRÜLEN RAZİYE TOPRAĞA VERİLDİ

TOROSLAR, MERSİN (DHA) - MERSİN'de eski nişanlısı Barış Can Uçuk (24) tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürülen Raziye Oskay (25), gözyaşları arasında toprağa verildi. Katil zanlısı Uçuk gözaltına alınırken cinayet anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Toroslar ilçesi, Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, Barış Can Uçuk, işe gitmek için evden çıkıp durağa yürüyen eski nişanlısı Raziye Oskay'ın önüne çıktı. Uçuk, kendisini görünce geri geri kaçan genç kadına doğru hızla ilerleyip tabancasını çekerek, ardı ardına ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Oskay, kanlar içinde yere yığıldı. Katil zanlısı ise kaçtı. Raziye Oskay, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Oskay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Kısa sürede gözaltına alınan Barış Can Uçuk, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Raziye Oskay'ın cenazesi yakınları merkez Akdeniz ilçesi Nacarlı Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.