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Eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü

Eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de 24 yaşındaki genç, barışmak istediği eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

TOROSLAR, MERSİN (İHA) - Mersin'de 24 yaşındaki genç, barışmak istediği eski nişanlısını sokak ortasında tabanca ile vurarak öldürdü.

İddiaya göre, Barış Can U. (24), bir süre önce ayrıldığı eski nişanlısı Naziye O. (35) ile barışmak için merkez Toroslar ilçesi Okan Merzeci Mahallesi'ndeki evine gitti. Eski nişanlısı ile sokakta buluşan genç, çıkan tartışma sonrası üzerinde taşıdığı tabancayla Naziye O.'ya 6 el ateş etti. Saldırıda ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Barış Can U. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, olay yerine eski nişanlısı ile barışmak için gittiğini söylediği öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

(İHA)

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