Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı
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Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı

27.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:15

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski mahalle muhtarının yoğun kar yağışı altında, müzik eşliğinde doyasıya eğlenmesi izleyenleri gülümsetti.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde neşeli tavırlarıyla tanınan eski mahalle muhtarı Rıdvan Adanalı, yıllardır özlemle beklediği kar yağışına kavuşunca müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

VİDEOSU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Soğuğa meydana okuyan Adanalı'nın kar altında göbek atıp oynaması izleyenleri bir hayli gülümsetti. Rıdvan Adanalı'nın sosyal medyada paylaşılan videosu büyük beğeni topladı.

Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
TOYOTOMİ HİDEYOSHİ: Muhtarlar toplantısı artık yapılmıyor galiba .
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MURTİ: yakında seçim var heral
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500
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