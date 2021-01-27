Muhtar soğuğa meydan okudu! Karda üstünü çıkarıp çılgınca oynadı
27.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:15
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde eski mahalle muhtarının yoğun kar yağışı altında, müzik eşliğinde doyasıya eğlenmesi izleyenleri gülümsetti.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde neşeli tavırlarıyla tanınan eski mahalle muhtarı Rıdvan Adanalı, yıllardır özlemle beklediği kar yağışına kavuşunca müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.
VİDEOSU BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Soğuğa meydana okuyan Adanalı'nın kar altında göbek atıp oynaması izleyenleri bir hayli gülümsetti. Rıdvan Adanalı'nın sosyal medyada paylaşılan videosu büyük beğeni topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı