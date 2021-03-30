Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı
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Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı

Olaylı hayatından ve cinsel yöneliminden dolayı modelliği bırakan Senem Kuyucuoğlu özel hayatıyla gündem oldu. Bir kadınla aşk yaşayan Kuyucuoğlu'nun sevgilisiyle öpüşme pozu ortaya çıktı.

2009 Türkiye Güzeli Senem Kuyucuoğlu, uyuşturucu madde kullanımı, cinsel yönelim kararı ve yaşam tarzından dolayı modellik kariyerini noktalamıştı. Uzun zamandır gündemde olmayan Kuyucuoğlu, sevgilisiyle verdiği pozdan dolayı yeniden adından söz ettirdi.

KIZ ARKADAŞIYLA DUDAK DUDAĞA

Eşcinsel olduğunu açıkladıktan sonra kendisi gibi model olan bir kadınla aşk yaşamaya başlayan Senem Kuyucuoğlu, pozuyla gündem oldu. 30 yaşındaki eski modelin kız arkadaşıyla öpüştüğü esnada çekilen bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı

"CİNSEL EĞİLİMİMİ HERKESTEN UZAK YAŞADIM"

Senem Kuyucu konuk olduğu Katarsis X-TRA programında özel hayatı için "Yaptığım hiçbir şeyden utanmadım. Her şey benim hayatımın bir parçasıydı. Utandığım tek şey şu oldu, kalkıp tepki vermem gereken anda öyle bir noktaya getirildim ki ağlamak zorunda kaldım, mağdur olmak zorunda kaldım. Kendime bunu yakıştıramadım. Cinsel eğilimim de dahil yaşadığım her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettim. Fakat en yakın arkadaşım tarafından afişe edildim. Bu kadar şeyi saklayıp, bir anda kendimi odak noktası olarak buldum" demişti.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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