Eski milli futbolcu Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu
Haberler » Dünya » Eski milli futbolcu Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu - Haberler

Eski milli futbolcu Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu Hakan Şükür, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uber şoförü oldu.

13.01.2020 22:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:09
Eski milli futbolcu Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu Hakan Şükür, 'nde (ABD) şoförü oldu.


Dünya kupalarında atılan en hızlı gole sahip 45 yaşındaki futbolcu ABD'de açtığı kafeye bazı kişilerin gelip Dombra şarkısı çaldığını söyledi. Alman gazetesi Welt am Sonntag bu olaylar sonrasında Şükür'ün açtığı kafeyi kapatıp akıllı telefonlar üzerinden taşımacılık servisi veren Uber'de şoför olarak çalışmaya başladığını yazdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler