Eski milli futbolcu Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu

13.01.2020 22:09 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:09

Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu Hakan Şükür, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Uber şoförü oldu.



Dünya kupalarında atılan en hızlı gole sahip 45 yaşındaki futbolcu ABD'de açtığı kafeye bazı kişilerin gelip Dombra şarkısı çaldığını söyledi. Alman gazetesi Welt am Sonntag bu olaylar sonrasında Şükür'ün açtığı kafeyi kapatıp akıllı telefonlar üzerinden taşımacılık servisi veren Uber'de şoför olarak çalışmaya başladığını yazdı. Euronews.com'da Görüntüle