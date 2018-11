Eski Milletvekili Ziyaeddin Yağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adana'da, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden eski AK Parti Adana Milletvekili Ziyaeddin Yağcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Yağcı'nın naaşı kentteki özel bir hastaneden alınarak merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Yağcı'nın naaşı cenaze töreni için merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yağcı'ya Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını ileten Çelik, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ailesine, sevenlerine başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Bugün merhum Yağcı'nın cenaze namazını kılarken, bir merhum ve merhumenin cenaze namazını da kılıyoruz. Onların da ailelerine başsağlığı diliyoruz. Mekanları cennet olsun, Allah rahmet eylesin. Ziyaeddin Bey buradaki cemaatin de gösterdiği gibi Adana'nın her kesimi tarafından sevilen, insanımızın her kesimine dokunmuş, her kesimden insanımızın gönlünü kazanmış müstesna bir insandı. Hayır için siyaset yapan, iyilik için ticaret yapan iyi bir iş adamı ve iyi bir siyasetçiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin yol arkadaşı olarak da kendisini iyi tanırdı. Bütün Adanalılara, bütün sevenlerine, ailesine başsağlığı dileklerini iletiyorlar. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun."

Çelik'in konuşmasının ardından Yağcı'nın naaşı toprağa verildi.

Törene, Yağcı'nın eşi Sebahat Yağcı, oğulları Mehmet Ali, Aydın, Enes ve Mustafa Yağcı ile yakınlarının yanı sıra AK Parti genel başkan yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Hayati Yazıcı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, milletvekilleri, partililer, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak, eski Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve çok sayıda partili katıldı.

Ziyaeddin Yağcı

1945 yılında Sivas'ta doğan Yağcı, AK Parti Kurucu Üyesi'ydi.

Bir süre AK Parti Adana İl Başkanlığı yapan Yağcı, 22. Dönem AK Parti Adana Milletvekilli olarak parlamentoda yer almıştı.

Yağcı evli ve dört çocuk babasıydı.