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Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMM'de tören

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika
Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMM'de tören

ANKARA'da, evinde rahatsızlanarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Şahin Mengü (73) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

ANKARA'da, evinde rahatsızlanarak yere düşen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden eski CHP Milletvekili Şahin Mengü (73) için Tbmm'de cenaze töreni düzenlendi.

Tansiyon rahatsızlığı bulunan eski CHP Milletvekili Şahin Mengü, önceki gün Ankara'daki evinde rahatsızlanınca yere düştü. Burnunda kanama meydana gelen Mengü, özel hastaneye kaldırıldı.  Burnunda kırık saptanan Mengü, ameliyata alınacağı sırada hayatını kaybetti. Mengü için TBMM'de tören düzenlendi. Törene Mengü'nün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İdare Amirleri Ali Şahin, Erkan Haber al, AK Parti grup başkan vekilleri Mahir Ünal, Emin Akbaşoğlu, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile milletvekilleri, eski bakanlar ve Mengü'nün eski mesai arkadaşları katıldı. Törende Mengü için saygı duruşunda bulunuldu ardından öz geçmişi okunup, dua edildi. Mengü'nün cenazesi, daha sonra Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.


Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMM'de tören

Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMM'de tören

Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMM'de tören

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Haber: Eski Milletvekili Şahin Mengü için TBMM'de tören - Haberler
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