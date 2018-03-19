Eski Milletvekili Kılıç İçin TBMM'de Tören Düzenlendi

Vefat eden eski Gaziantep Milletvekili ve Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mehmet Kılıç için TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, Mehmet Kılıç'ın ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, TBMM Katip Üyesi Bayram Özçelik, bazı yeni ve eski milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

Kılıç'ın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığında toprağa verilecek.

Kılıç, 14. Dönem'de (1969-1973) Gaziantep Milletvekilliği, 1977-1980 yıllarında da Cumhuriyet Senatosu Üyeliği yapmıştı.