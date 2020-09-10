Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?
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Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?

Veda töreninde eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusunu sordu. Bu soruya o esnada cevap vermekten kaçınan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Satılık değilim" ifadesini kullandı.

10.09.2020 09:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:43

Sürpriz bir şekilde FOX Ana Haber'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal için önceki akşam veda töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Portakal'a sorulan soru damga vurdu.

"10 MİLYON DOLAR ALDIĞIN DOĞRU MU?"

Koltuğu Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal'a eski mesai arkadaşları sohbet sırasında "FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?" sorusu soruldu.

"BUNU BİLE SÖYLEDİLER"

Medyafaresi'nde yayınlanan görüntülerde bu soru üzerine kahkaha atan Portakal, "Onu geçenlerde arkadaşlar söyledi. 10 milyon almışım. Bunu bile söylediler" sözleriyle yanıt verdi.

SORUYA SOSYAL MEDYADAN YANIT VERDİ

Daha sonra sosyal medya hesabından bu soruya yanıt veren Portakal "En acayip senaryo da buydu! Satılık değilim" ifadelerini kullandı.

Eski mesai arkadaşları Fatih Portakal'a sordu: FOX'u bırakmak için 10 milyon dolar aldığın doğru mu?
Haber Yorumları (2)
ANKARA: Kiralık da olabilir
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YKT: Parayı yuvarladın sonra emeklilik bu zihniyet para için çok şey yapar
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500
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