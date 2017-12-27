Eski Mermer Ocakları Ağaçlandırılıyor

Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ormanlık sahalarda bulunan eski mermer ocaklarına rehabilitasyon uyguluyor.



Bucak Orman İşletme Müdürlüğü 2011 yılı öncesi işletilen ve terk edilen eski mermer ocaklarını rehabilite ederek fidan dikip tohum atıyor. Dermen deresi Karaburun Tepesi yakınlarında eskiden açılmış ve kullanıma kapatılan mermer ocağı sahasında yeşillendirme çalışmalarına katılan Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin beraberinde Bucak Orman İşletme Müdürü ile birlikte fidan dikti, sedir ve kızılçam tohumu ekti. Bucak Orman İşletme Müdürü Mehmet Karabacak fidan dikimi öncesi tayinin Antalya çıkmasından dolayı Bucak Kaymakamı Yalçın Sezgin'e nostaljik radyo ve mermerden yapılmış ağaç figürü hediye etti. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yalçın Sezgin Karabacak'a yeni görevinde başarılar diledi. Sezgin "Mermer diyarı, taşın AŞ olduğu Bucak'ta eski bir mermer ocağında 2011 yılında yapılan yönetmelik değişikliği ile geçmişte taş ve mermer ocağı olan yerlerde çalışma tamamlandıktan sonra buraların ormana kazandırılması rehabilite edilmesi anlamında orman teşkilatı tarafından ağaçlandırılması yapılıyor. 2011 sonrası taş ocakları kullanım süresi bittikten sonra ilgili firmalar tarafından rehabilitasyon çalışması yapılıyor. Dikim yaptığımız taş ocağı 2011 yılından önce ocak olarak kullanılmış süreç tamamlandıktan sonra orman işletme tarafından yapılması gereken yer olduğu için burada fidan dikimini ve tohumlama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz" dedi. Kaymakam Sezgin doğanın kalbinde yara gibi açılan bu yerler rehabilitasyon çalışmaları yapıldıktan sonra tekrar yeşillendirilerek ormana kazandırılacağını belirtti.



Bucak Orman İşletme Müdürü Mehmet Karabacak ise "Doğa çok cömert biz insanlara bizim istediklerimizi veriyor. Biz insanlar doğadan istifade ettikten sonra biz buraları kendi kaderine terk etmemeliyiz. Burada endüstriyel amaçlı bir ağaçlandırma yapmıyor olabiliriz ama eski hali kadar olmasa da yeşillendirebilmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz" dedi. Karabacak taş ocağı bölgesine yaklaşık 300'ün üzerinde fidan dikimi yapılırken sedir ve kızıl çam tohumu ekildiğini belirtti. - BURDUR