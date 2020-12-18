Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu
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Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu

18.12.2020 08:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 08:46

Dün akşam yeni bölümü ekrana gelen MasterChef'e 2019 yılının yarışmacıları konuk oldu. Geçtiğimiz yılın dikkat çeken isimlerinden olan Mustafa Aydın ise Survivor 2021'e gitmek için hazırlıklara başladığını hatta efor ve parkur testlerini geçtiğini söyledi.

MasterChef Türkiye'nin 17 Aralık Perşembe yayınlanan son bölümünde MasterChef 2019 yarışmacıları Yasin, Alican, Cemre, Eda, Batuhan ve Mustafa konuk oldu. Ünlü şeflerle sohbet eden yarışmacılardan Batuhan, Mustafa'nın Survivor'a gideceğini ve 1,5 aydır spor yaparak hazırlandığını söyledi.

"PARKURDA KENDİME GÜVENİYORUM"

Şeflerin sorusu üzerine açıklama yapan Mustafa Aydın, Survivor 2021 için başvuru yaptığını ve efor testlerini başarıyla geçtiğini söyledi. Seçmeler sırasında parkuru da tamamladığını ifade eden Aydın, "Kas çalışıyorum. Burada da mont giydim ki kaslar belli olmasın. Oraya gittiğimde şaşırsınlar. Survivor için başvuru yaptım ve efor testlerini de güzel geçtim. Parkuru da tamamladım. Parkurda kendime güveniyorum ve diğer kişilerden eksiğim olmadığını gördüm" dedi.

Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu

SURVIVOR 2021'E KİMLER GİDECEK?

Acun Ilıcalı Survivor 2021'in ilk yarışmacısının Issız Adam filmiyle ünlenen oyuncu Cemal Hünal olduğunu duyurmuştu. Daha sonra ise Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent karakteriyle hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya'nın da Survivor'da yarışacağı da söylenmişti.

Diğer yandan ise Survivor 2021 için oyuncu Öykü Çelik, MasterChef'in eski yarışmacısı Celal Sarıgül'ün de adı geçiyor. Ancak Acun Ilıcalı şimdilik sadece Cemal Hünal'ın ismini açıkladı.

Eski MasterChef yarışmacısı Mustafa Aydın, Survivor 2021'e başvurdu
Haber Yorumları (1)
VATANDAŞ: acungiller familyasının yeni üyesi. familyasının karakteristik özelliklerini taşıyor. herhangi baskın bir yeteneği yok. ama ünlü
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