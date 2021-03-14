Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

14.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:35

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Tayland'da motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay için Ankara Karşıyaka Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Çantay'ın cenazesi burada kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine baba Erşed Çantay, anne Zeliha Çantay, kardeşleri Betül Çantay ve Erinç Çantay'ın yanı sıra akrabaları ve dostları katıldı. - ANKARA

Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı
Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Deniz Çakır Pelin Öztekin
Spor Fatih Terim Halis Özkahya Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karahan Çantay son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:37:07. #1.14#
title