Eski manken Eylem Şenkal'ın yeni işi belli oldu

08.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:41

Snob Magazin'in haberine göre; Marmara Üniversitesi Spor Bilimlerinden mezun olan, İngiltere Londra'da BBP University'de yüksek lisans psikoloji eğitimini tamamlayan ve "Premier League" takımlarından Chelsea ve Arsenal futbol kulüplerinde çalıştıktan sonra geçtiğimiz aylarda yurda dönen Şenkal, radikal bir karar aldı.

Fiziksel ve zihinsel çalışmalar yürütecek

Eylem Şenkal, tüm bu tecrübelerini harmanlayarak ünlü ya da değil sporcu ve ya kendini geliştirmek isteyen bireylerle mesleği kapsamında; kişinin kendisinin potansiyelinin sınırlarına erişebilmesi için bilimin ve teknolojinin ışığında kişiye özel fiziksel ve zihinsel çalışmalar yürütecek.





Eylem Şenkal, sporcu psikoloğu olarak Fransız Lape hastanesinde görev almaya başladı.



