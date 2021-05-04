Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor

Denizli'nin Çivril ilçesinde 20 yıllık lastik tamir ustası Cem Güllübaş, elinde biriken hurda araç lastiklerini kesip, boyadıktan sonra çiçek saksısı ve küçük süs havuzlarına dönüştürüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 20 yıllık lastik tamir ustası Cem Güllübaş, elinde biriken hurda araç lastiklerini kesip, boyadıktan sonra çiçek saksısı ve küçük süs havuzlarına dönüştürüyor. Lastikleri çöpe atamadıklarını belirten Güllübaş; "Lastikleri desenli şekilde kestik, boyadık ve içini toprak doldurup çiçek diktik. İşyerimizin önüne koyduğumuz renkli ve şekil şekil saksıları görenler evlerinin, işyerlerinin önüne istemeye başladı" dedi.

Çivril ilçesi Yukarı Mahallede 20 yıldır lastik tamir işi ile uğraşan usta Cem Güllübaş, elinde biriken hurda araç lastiklerini çöpe atamadıkları için biriktiğini belirtti. Hurda lastikleri isteğe göre boyayan Güllübaş, traktör lastiklerinden de bahçelere süs havuzu yaptığını anlattı. Salgın döneminde işlerinin yavaşlaması ile elindeki hurda araç lastiklerinden saksı yapmaya başlayan usta Cem Güllübaş; "Geri dönüşüm firmalarının hurda araç lastiklerini alıp yeniden ekonomiye kazandırdığını ancak salgın döneminde firmalar çok fazla gelmediği için elimizde hurda araç lastiği çok birikti. Bizde bunları nasıl değerlendirelim diye düşünürken aklımıza saksı yapmak geldi. Lastikleri desenli olacak şekilde kestik, boyadık ve içini toprak doldurup çiçek diktik. İşyerimizin önüne koyduğumuz renkli ve şekil şekil saksıları görenler evlerinin, işyerlerinin önüne istemeye başladı. Bizde gelen taleplere göre saksıları hazırlayıp müşterilerimize veriyoruz" dedi.

"Büyük lastikler saksıdan ziyade süs havuzu için daha çok tercih ediliyor"

Lastik büyüklüğüne göre bir saksı yapımının 1 saat ile 1 buçuk saat arasında değiştiğini aktaran Cem Güllübaş; "Saksıları elimiz boş olduğu zaman yapıyoruz. Saksının yapım süresi, lastiğin büyüklüğüne göre değişiyor. Kesilen lastik ters çevrilip boyanıyor. İsteğe göre renk ve desen de yapıyoruz. Boyama bittikten sonra toprak doldurup istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Araç lastiklerinin hem işlenmesi, hem taşınması estetik açıdan saksı için ideal. Traktör ve kamyon lastiklerinden genelde bahçeler için küçük süs havuzları istiyorlar. Büyük lastikler saksıdan ziyade süs havuzu için daha çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı