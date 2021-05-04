Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor

Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Denizli'nin Çivril ilçesinde 20 yıllık lastik tamir ustası Cem Güllübaş, elinde biriken hurda araç lastiklerini kesip, boyadıktan sonra çiçek saksısı ve küçük süs havuzlarına dönüştürüyor.

Denizli'nin Çivril ilçesinde 20 yıllık lastik tamir ustası Cem Güllübaş, elinde biriken hurda araç lastiklerini kesip, boyadıktan sonra çiçek saksısı ve küçük süs havuzlarına dönüştürüyor. Lastikleri çöpe atamadıklarını belirten Güllübaş; "Lastikleri desenli şekilde kestik, boyadık ve içini toprak doldurup çiçek diktik. İşyerimizin önüne koyduğumuz renkli ve şekil şekil saksıları görenler evlerinin, işyerlerinin önüne istemeye başladı" dedi.

Çivril ilçesi Yukarı Mahallede 20 yıldır lastik tamir işi ile uğraşan usta Cem Güllübaş, elinde biriken hurda araç lastiklerini çöpe atamadıkları için biriktiğini belirtti. Hurda lastikleri isteğe göre boyayan Güllübaş, traktör lastiklerinden de bahçelere süs havuzu yaptığını anlattı. Salgın döneminde işlerinin yavaşlaması ile elindeki hurda araç lastiklerinden saksı yapmaya başlayan usta Cem Güllübaş; "Geri dönüşüm firmalarının hurda araç lastiklerini alıp yeniden ekonomiye kazandırdığını ancak salgın döneminde firmalar çok fazla gelmediği için elimizde hurda araç lastiği çok birikti. Bizde bunları nasıl değerlendirelim diye düşünürken aklımıza saksı yapmak geldi. Lastikleri desenli olacak şekilde kestik, boyadık ve içini toprak doldurup çiçek diktik. İşyerimizin önüne koyduğumuz renkli ve şekil şekil saksıları görenler evlerinin, işyerlerinin önüne istemeye başladı. Bizde gelen taleplere göre saksıları hazırlayıp müşterilerimize veriyoruz" dedi.

"Büyük lastikler saksıdan ziyade süs havuzu için daha çok tercih ediliyor"

Lastik büyüklüğüne göre bir saksı yapımının 1 saat ile 1 buçuk saat arasında değiştiğini aktaran Cem Güllübaş; "Saksıları elimiz boş olduğu zaman yapıyoruz. Saksının yapım süresi, lastiğin büyüklüğüne göre değişiyor. Kesilen lastik ters çevrilip boyanıyor. İsteğe göre renk ve desen de yapıyoruz. Boyama bittikten sonra toprak doldurup istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Araç lastiklerinin hem işlenmesi, hem taşınması estetik açıdan saksı için ideal. Traktör ve kamyon lastiklerinden genelde bahçeler için küçük süs havuzları istiyorlar. Büyük lastikler saksıdan ziyade süs havuzu için daha çok tercih ediliyor" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor
Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor
Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Kendisini öldürmek isteyen kocasına kıyamadı, namlunun önüne atladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Antonio Guterres Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Özcan Deniz Serdar Ortaç
Spor Fatih Terim Caner Erkin Cüneyt Çakır Gökhan Gönül Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Eski lastikler çöpe değil hayata saksı olarak kazandırılıyor - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.5.2021 13:28:28. #1.15#

title