Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu, son yolculuğuna uğurlandı
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Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel

Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu'nun cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu'nun cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.

Konya'da 2006-2007 yıllarında valilik görevinde bulunan ve Kovid-19 teşhisiyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Osmançelebioğlu'nun naaşı, Cihanbeyli ilçesine bağlı Bulduk Mahallesi'ne getirildi.

Burada mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından Osmançelebioğlu'nın naaşı, Bulduk Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Osmançelebioğlu'nun ailesi ve yakınları ile Konya Valisi Vahdettin Özkan katıldı.

Vali Özkan, merhum Osmançelebioğlu'nun ailesine baş sağlığı diledi.

Trabzon Çaykaralı bir ailenin çocuğu olarak Cihanbeyli Bulduk köyünde dünyaya gelen Osmançelebioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Kumluca, Mut, İvrindi kaymakam vekilliği, Kurucaşile, Feke, Tortum, Samandağ kaymakamlıkları, Mülkiye müfettişliği, teftiş kurulu başkanlığı, Tunceli, Çankırı, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin ve Konya valilikleri yapmıştı.

Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Eski Konya Valisi Arif Atilla Osmançelebioğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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