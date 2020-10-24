Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde boşandığı eşi Ramazan Yılmaz'ı tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan kadın, tutuklandı. Cinayet zanlısı ilk ifadesinde, "Eşim sarhoş olarak eve geldi. Aramızda çıkan tartışmada bana tüfek doğrulttu, namlusundan tutum ve boğuşmaya başladık. O esnada tüfek patladı" dediği öğrenildi.

Gece saatlerinde Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde meydana gelen olayda Emel G.ile eski eşi Ramazan Yılmaz arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında Emel G., eski eşi Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü. Emel G. daha sonra Ramazan Yılmaz'ın cesedini evin altındaki tandırda yaktı.

CİNAYET, BÜYÜK OĞULLARININ İHBARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Olay çiftin Antalya'da yaşayan büyük oğullarının ihbarı üzerine ortaya çıktı. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Ramazan Yılmaz'ın tandırda yanmış cesediyle karşılaştı. Ramazan Yılmaz'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından Emel G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Emel G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ADLİYE ÇIKIŞINDA GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Adliye çıkışında gazetecileri gören Emel G., "Çekmesinler" dedi. Emel G., gazetecilerin "Neden öldürdünüz?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

BANA TÜFEK DOĞRULTTU, BOĞUŞMA SIRASINDA TÜFEK PATLADI

Öte yandan Emel G.'nin jandarmadaki ilk ifadesi ortaya çıktı. Emel G.'nin ifadesinde "Eşim sarhoş olarak sabaha karşı eve geldi. Aramızda tartışma çıktı bu sırada av tüfeğini bana doğru doğrulttu. Ben de namlusundan tuttum ve boğuşmaya başladık. O esnada tüfek patladı" dediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN