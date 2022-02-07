Eski karı koca çiftin üzerine kurşun yağdıran şahıs adliyeye sevk edildi

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Afyonkarahisar'da tartıştığı eski karı koca çiftin üzerine pompalı tüfekle kurşun yağdıran ve ardından polis tarafından yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece geç saatlerde kent merkezi Fatih Mahallesi, Filistin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elif E., bir süre önce Muhammet Ali Ö., ile ayrıldı. Çift daha sonra bir araya gelmek için görüşerek anlaştı. Ancak çiftin ayrı kaldığı süre içerisinde Elif E., iddiaya göre Cemil A., isimli şahısla birliktelik yaşadı. Bunu öğrenen eski koca Muhammet Ali Ö., durumu kabullenemeyerek, eski eşi Elif E.'yi de yanına alarak Cemil A., ile görüşmeye gitti. Bir süre görüşen taraflar arasında daha sonra kavga çıktı. Muhammet Ali Ö. ve Elif E., kavganın ardından evden ayrılarak 03 UL 452 plakalı hafif ticari araca binmek üzereyken iddiaya göre, Cemil A., evinin balkonuna çıkarak çiftin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte Elif E. ve Muhammet Ali Ö., vuruldu. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırdı.

Şahsın mahkeme çıkarılması bekleniyor

Olayın ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Cemil A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahsın savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

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