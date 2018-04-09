Eski Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'ın Vefatı

Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Tuncay Özcan ve Çelik-İş Sendikası, eski Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Vali Çeber, mesajında, Karabük'ün tarihine mal olmuş başarılı iş adamı KARDEMİR eski Yönetim Kurulu Başkanı, Yolbulanlar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrendiğini belirtti.

Çeber, vizyonu, ilkeleri, önder kişiliğiyle iş dünyasına yön vermiş ve örnek olmuş merhum iş adamı Yolbulan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yönetiminde bulunduğu şirketlere ve Karabük'e baş sağlığı dilediğini aktardı.

Karabük Belediye Başkanı Vergili

Vergili de hayırsever iş adamı Mutullah Yolbulan'ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Vergili, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve KARDEMİR camiasına başsağlığı diledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Uysal

Uysal da Yolbulan'ın vefatını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

29 Mayıs 2012'de Karabük Üniversitesinin 5. kuruluş yıl dönümünde, üniversite ve Karabük'ün kalkınmasına yaptıkları katkı, üniversite sanayi iş birliğine verdikleri desteklerden dolayı dönemin Yolbulan'a fahri doktora unvanı verdiklerini hatırlatan Uysal, şunları kaydetti:

"O gün Mutullah amca, 'Üniversitemize daha iyi günler, daha güzel günler yaşatmak için elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz.' şeklinde duygularını ifade etmişti. Biz hep o desteği hissettik. Karabüklü büyüklerimizin ve her bir Karabüklü'nün katkıları ile üniversitemiz bugünlere geldi. Rabbim herkesten bir kez daha razı olsun. Merhum Mutullah amcamıza Allah'tan rahmet, Yolbulan ailesine, yakınları ve KARDEMİR camiasına başsağlığı dilerim. Karabük Üniversitesi ve Karabük, yaptıklarını ve kazandırdıklarını unutmayacak Mutullah amca."

KTSO Bakanı Özcan

Özcan da mesajında, KARDEMİR, Karabük Üniversitesine ve Karabük'e büyük emekleri olan "Karabük'ün amcası" Yolbulan'ın vefatından dolayı derin üzüntü içerisinde olduklarını belirtti.

Özcan, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, KARDEMİR camiasına, sevenlerine, Karabük halkına başsağlığı ve sabırlar dilediklerini kaydetti.

Çelik-İs Sendikası

Çelik-İş Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, Karabük iş ve cemiyet hayatının saygın ismi Yolbulan'ın vefatının üzüntüyle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Yolbulan'a Allah'tan rahmet başta kederli Yolbulan ailesi olmak üzere Karabük camiasına, sevenlerine ve Karabük halkına başsağlığı dilendi.