Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi

21.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:32

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Çinli Mıng Hongvey, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçları nedeniyle ülkesinde 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Çin Tiencin Halk Mahkemesinde görülen davada Mıng'ın 13,5 yıl hapsin yanı sıra 2 milyon yen (1 milyon 715 bin lira) para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle