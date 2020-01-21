Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi
Haberler » Dünya » Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi - Haberler

Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi

Çin'de, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Çinli Mıng Hongvey 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

21.01.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:32
Eski İnterpol Başkanı Hongvey Çin'de 13,5 yıl hapse mahkum edildi

Uluslararası Teşkilatının (Interpol) eski Başkanı Çinli Mıng Hongvey, rüşvet almak ve görevi kötüye kullanmakla suçları nedeniyle ülkesinde 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Çin Tiencin Halk Mahkemesinde görülen davada Mıng'ın 13,5 yıl hapsin yanı sıra 2 milyon yen (1 milyon 715 bin lira) para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler

Dünya

Son Dakika Haberleri