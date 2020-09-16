Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan 4 yıl hapis ve 500 bin Euro para cezası
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Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan 4 yıl hapis ve 500 bin Euro para cezası

Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack, yolsuzluk ve rüşvet suçlarında yargılandığı davada 2 yılı ertelemeli 4 yıl hapis ve 500 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Eski IAAF Başkanı Diack'a yolsuzluktan 4 yıl hapis ve 500 bin Euro para cezası
16.09.2020 22:52 | Son Güncelleme: 16.09.2020 22:56

Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack, yolsuzluk ve rüşvet suçlarında yargılandığı davada 2 yılı ertelemeli 4 yıl hapis ve 500 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Doping yapan sporcuların suçlarını para karşılığı ile örtbas etmekle suçlanan Eski Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) Başkanı Lamine Diack'ın yargılandığı dava ile ilgili hakim kararı açıklandı. Senegal asıllı 87 yaşındaki Diack'a 2 yılı ertelemeli, 4 yıl hapis ve 500 bin Euro para cezası verildiği duyuruldu. IAAF'de 16 yıl görev alan Diack'ın Fransa'nın başkenti Paris'te görülen davasında yolsuzluk ve rüşvet suçlarından ceza aldığı belirtildi.

Doping yaptığından şüphelenilen sporcuların suçlarını para karşılığı örtbas ettiği ve sporculardan 3 milyon 450 bin Euro topladığını iddia edilen Diack'ın 2 yılı ertelemeli 4 yıl hapis ve 500 bin avro para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Öte yandan Diack'ın Kasım 2015'ten beri Paris'te ev hapsinde tutulduğu aktarıldı. - PARİS

Kaynak: İHA

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