Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı - Haberler
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Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybeden annesinin cenazesi toprağa verildi.

Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili ve Yargıtay üyesi Mehmet Yılmaz'ın hayatını kaybeden annesinin cenazesi toprağa verildi.

Bolu'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden Sıddıka Yılmaz için Gerede Yeni Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Mehmet Yılmaz'ın taziyeleri kabul ettiği törene, yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Valisi Ahmet Ümit, AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, HSK Genel Sekreteri Seyfi Han, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, yargı mensupları ile vatandaşlar katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Gerede Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

Cenaze törenine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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