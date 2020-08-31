Eski Hindistan lideri Mukherjee koronavirüsten hayatını kaybetti Bu ay koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee yaşamını yitirdi.

Bu ay koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan eski Hindistan Cumhurbaşkanı Pranab Mukherjee yaşamını yitirdi.

Hindistan'ın önceki Cumhurbaşkanı 84 yaşındaki Pranab Mukherjee, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu ay içerisinde Mukherjee'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Yeni Delhi Ordu Hastanesi, günün erken saatlerinde Mukherjee'nin akciğer enfeksiyonu geçirdikten sonra septik şoka girdiğini ve sağlık durumunun Pazar gününden itibaren kötüleştiğini duyurmuştu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Mukherjee için yaptığı açıklamada, "Ulusumuzun kalkınma yörüngesinde silinmez bir iz bıraktı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA