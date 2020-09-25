Eski HDP Millletvekili Sırrı Süreyya Önder gözaltına alındı
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Eski HDP Millletvekili Sırrı Süreyya Önder gözaltına alındı

25.09.2020 09:14 | Son Güncelleme: 25.09.2020 09:18

Eski HDP Millletvekili Sırrrrı Süreyya Önder'in gözaltına alınması AKSARAY - Eski HDP Millletvekili Sırrrrı Süreyya Önder Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski HDP Millletvekili Sırrrrı Süreyya Önder'in gözaltına alınması AKSARAY - Eski HDP Millletvekili Sırrrrı Süreyya Önder Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Eski HDP Millletvekili Sırrı Süreyya Önder gözaltına alındı
Eski HDP Millletvekili Sırrı Süreyya Önder gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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