Eski Hakime Fetö'den 10 Yıl 6 Ay Ceza

İzmir'de, FETÖ'den yargılanan eski hakim Murat Kopal, FETÖ ile bağlantısının sabit olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilerek 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararı doğrultusunda açığa alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen eski hakim Murat Kopal, 2016'nın Temmuz ayında gözaltına alınıp tutuklanırken, hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Murat Kopal katıldı. Sanık avukatı ise mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, sanık Kopal'ın örgütün gizli haberleşme programı ByLock mesaj içeriklerinin dosyaya eklendiğini söyledi. Duruşma savcısı verdiği mütalaasında, sanığın tanık beyanları, SGK kayıtları, ByLock'u kullandığı, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek üye olduğu kanaatine varıldığını belirterek, "Silahlı terör örgütüne üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.



Sanık Murat Kopal savunma için ek süre talep ederken, mahkeme başkanı esas hakkında savunma için ek süre verildiğini bildirdi. Sanık avukatının duruşmaya mazeret bildirmeden katılmamasının 697 sayılı KHK ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesine eklenen "Hükümden önce son söz hazır bulunan sanığa verilir, bu aşamada sanık avukatının hazır bulunmamasının hükmün açıklanmamasına engel teşkil etmez" şeklindeki düzenlemeyi hatırlatan mahkeme başkanı, avukatın bu davranışıyla yargılamayı uzatmaya çalıştığı kanaatine varıldığını belirtti. Sanık Murt Kopal hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve örgüt ile bağlantısının olmadığını ileri sürdü. Sanık Kopal, önce tahliyesini, ardından beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, FETÖ ile bağlantısının sabit olduğu ve ByLock kullandığı tespit edilen sanık Murat Kopal'a önce 7 yıl hapis cezası verirken, bu cezayı Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince yarı oranında artırarak 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Davayı sonlandıran mahkeme heyeti, sanık Kopal'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İZMİR