Eski Hakim ve Savcılara Fetö/pdy'den Hapis Cezası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla yargılanan 4 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan ve meslekten ihraç edilen eski Afyonkarahisar Cumhuriyet başsavcısı Adem Yazar, eski Adalet Bakanlığı bilgi işlem tetkik hakimi Muhammet Polat, eski Çorum savcısı Asım Özsaraç ve eski Amasya hakimi Mehmet Ferda Kılavuz, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Telefonlarında örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" tespit edilen sanıklar, son savunmalarında beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, Adem Yazar ve Muhammet Polat'ın 7 yıl 5 ay 3'er gün, Asım Özsaraç ve Mehmet Ferda Kılavuz'un ise 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarına hükmetti.

Heyet, Özsaraç ve Kılavuz'un tutuklu bulundukları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyelerine karar verdi.