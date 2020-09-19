Eski haber spikeri oyuncu oldu
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Eski haber spikeri oyuncu oldu

Uzun zamandır ekranlarda olmayan Gülay Özdem, spikerliğin ardından bu defa oyuncu olarak ekranlara döndü.

19.09.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.09.2020 23:11

Bir dönem haber spikerliği yapan Gülay Özdem, oyunculuğa adım attığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Usta oyuncu Levent Can ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren eski haber spikeri Özdem, Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan 'Emanet' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almaya başladı.& ;

Eski haber spikeri oyuncu oldu

Kaynak: Snob Magazin

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