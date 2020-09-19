Eski haber spikeri oyuncu oldu Uzun zamandır ekranlarda olmayan Gülay Özdem, spikerliğin ardından bu defa oyuncu olarak ekranlara döndü.

Bir dönem haber spikerliği yapan Gülay Özdem, oyunculuğa adım attığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in özel haberine göre; Usta oyuncu Levent Can ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren eski haber spikeri Özdem, Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına yeni başlayan 'Emanet' adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almaya başladı.& ; Kaynak: Snob Magazin