Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı
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Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

ABD'de eski bir Güzellik Kraliçesi olan Regina Turner'ın boşanma davası ülke gündemine oturdu. Doktor olan eşi tarafından gizli bir hayatı olduğu keşfedilen Turner'ın aslında eskort olduğu ve iş seyahatine çıktığını söylediği zamanlarda zenginlerle birlikte olduğu iddia edildi.

ABD'nin Connecticut eyaletinde 2011 yılında Güzellik Kraliçesi seçilen Regina Turner, 2015 yılında doktor Han Jo Kim ile hayatlarını birleştirmiş ancak geçtiğimiz Nisan ayında evlilikleri sonlanmıştı. Ayrılığın nedeni ise 41 yaşındaki doktorun eşinin bilgisayarında gördüğü mesajlar oldu.

GİZLİ HAYATINI EŞİ ORTAYA ÇIKARDI

Eşine bir akıllı telefon uygulaması üzerinde çalıştığını ve bu konuda varlıklı bir yatırımcıdan destek aldığını söyleyen eski güzellik kraliçesinin aslında gizli bir hayatı olduğu ortaya çıktı. Kim'in iddiasına göre Regina Turner, arkadaşları ile dışarı çıktığı veya iş için seyahat ettiğini söylediği zamanlarda para karşılığında başka erkeklerle birlikte oluyordu.

Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı

EVLİLİĞİ BOYUNCA GİZLİ HAYATINDAN 700 BİN DOLAR KAZANDI

Eğitimi ve işi hakkında da eski eşine yalan söylediği ortaya çıkan Turner hakkında mahkemeye sunulan dosyalarda, eskortluk işiyle 2015 ve 2021 yılları arasında 700 bin dolara yakın para kazandığı belirtiliyor.

TAKİPÇİLERİ ARASINDA DONALD TRUMP JR. VAR

Öte yandan 32 yaşındaki eski güzellik kraliçesinin Instagram hesabının takipçilerinden birinin de Donald Trump Jr. olduğu ortaya çıktı.

Eski Güzellik Kraliçesi Regina Turner'ın evliliği boyunca eskortluk yaptığı ortaya çıktı
Emre İliksiz
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