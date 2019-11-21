Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (3)
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Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (3)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın vefat ettiği öğrenildi.

21.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:10
Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (3)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25. Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral 'ın vefat ettiği öğrenildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören Büyükanıt, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

79 yaşında vefat eden Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt da 4 gün önce yaşamını yitirmişti. Yaşar Büyükanıt, rahatsızlığından dolayı eşinin cenaze törenine katılamamıştı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt vefat etti (3)
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