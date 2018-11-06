Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'tan 'Savcı Sarıkaya' Yorumu: Son Nefesimde Bile Affetmeyeceğim

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) meslekten ihraç ettikten sonra gözaltına alınan ve kamuoyunda 'Şemdinli savcısı' olarak bilinen eski savcı Ferhat Sarıkaya ile ilgili olarak "Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmeyeceğim" dedi.

"SON NEFESİMDE BİLE AFFETMEYECEĞİM"

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Son nefesimde bile affetmeyeceğim" başlığıyla yayımlanan yazısında "Büyükanıt'a 13 yıl önce nasıl kumpas kurulduğuna ilişkin iddianamenin Erciş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi, Sarıkaya'ya yurt dışı yasağı konulması nedeniyle dün yine Büyükanıt'ı aradım" ifadesini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt

"MEMLEKETİN GERÇEK SAVCILARA İHTİYACI VAR"

Rahatsızlığı nedeniyle Yaşar Büyükanıt ile sohbetlerinin kısa sürdüğünü belirten Öztürk, eski genelkurmay başkanının şu sözlerini aktardı: "Terörle uğraşan, mücadele eden komutana 'terör örgütü yöneticisi' dediler. Akıl, mantık alacak gibi değil. Aynı adam benden helallik istiyor. Bunlar maşa oldukları için hepsi Allah'ından bulsun. Memleketin gerçek savcı ve hakimlere ihtiyacı var. Yalan, iftira ve pislik atan bu kişileri son nefesimde bile affetmen. Gerçek olmayan, onur kırıcı tutum içinde bulunanlar, gerçeklerin geç de olsa bir gün ortaya çıkacağını bilmeli."