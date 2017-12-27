Dünyaca Ünlü Eski Futbolcu George Weah Cumhurbaşkanı Oldu

Eski Ballon D'or (Avrupa'da Yılın Futbolcusu) ödülünün sahibi George Weah, Batı Afrika ülkesi Liberya'nın Cumhurbaşkanı seçildi.

51 yaşındaki eski futbolcu, 15 eyaletten 13'ünü kazandı.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK SAĞLADI

73 yaşındaki rakibi ve şu anki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Joseph Boakai, sadece iki ili kazanabildi. Weah, Liberya'nın 25. Cumhurbaşkanı oldu.

İLK AFRİKALI OLMUŞTU

Paris Saint-Germain, AC Milan, Chelsea ve Manchester City ve Marsilya gibi uluslar arası takımlarda oynayan Weah, Ballon d'Or'u kazanan tek Afrikalı futbolcu olarak tarihteki yerini aldı.



TWITTER'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Weah, sonuç açıklanmadan önce Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu son derece uzun seçim sezonu sırasında kampanyamıza katkıda bulunan arkadaşlarıma, aileme ve sadık yandaşlarımıza çok minnettarım" dedi.

Weah, İtalyan devi Milan'da şampiyonluk yaşamıştı;