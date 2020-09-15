Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu

Mersin'de geçen yıl sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık mahkemedeki savunmasında, "Olay günü eski eşim talihsiz bir şekilde vuruldu. Olaydan dolayı pişmanım" dedi.

15.09.2020 16:03 | Son Güncelleme: 15.09.2020 17:06

Mersin'de geçen yıl sokak ortasında 2 çocuk annesi eski karısını pompalı tüfekle vurup, ağır yaralayan sanık Özkan Y.'nin yargılanmasına devam edilirken. Eski eşini öldürmeyi hiçbir zaman düşünmediğini iddia eden sanık, Hatun K.'nin talihsiz bir şekilde vurulduğunu söyledi.

SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAM ETMESİ TALEP EDİLDİ

Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 4. duruşmaya tutuklu sanık Özkan Y. SEGBİS ile katılırken, koronavirüs salgını dolayısıyla mahkeme salonuna sadece taraf avukatları alındı. Duruşmaya rahatsızlığı dolayısıyla Hatun K. katılmadı. Duruşmada iddia makamı adli tıptan gelecek raporun beklenmesini, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu

ÖLDÜRECEK OLSAM İLK BULUŞTUĞUMUZDA ÖLDÜRÜRDÜM

Sanık Özkan Y. ise söyledikleriyle pes dedirtti. Eski eşini hiçbir zaman öldürmeyi düşünmediğini kaydeden Özkan Y., "Çocuğumuzu kendisinden almak için olay günü kendisi beni aramıştır. Hatta diğer eşinden olan çocuğunu da istediği yere birlikte bıraktık. Ben öldürecek olsam ilk buluştuğumuzda öldürürdüm. Olay günü eski eşim talihsiz bir şekilde vuruldu. Olaydan dolayı pişmanım. 16 aydır cezaevindeyim. Dükkanım kapalı. Annem ve babam yaşlı. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatları da iddia makamının iddianamesine katıldıklarını, raporun gelmesinden sonra detaylı savunma yapacaklarını ve sanığın tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

SANIĞIN AVUKATLARI TAHLİYE EDİLMESİNİ TALEP ETTİ

Sanığın avukatları da olayda kasten öldürme suçunun oluşmadığını, kasten yaralama suçunun işlendiğini ve müvekkillerine bu suçtan ceza verilmesini istediler. Ayrıca avukatlar, 16 aydır müvekkillerinin tutuklu bulunduğunu, mevcut olaydan dolayı artık cezasını çektiğini ve tahliye edilmesi gerektiğini ifade ettiler.

Eski eşini sokak ortasında vuran sanık pes dedirtti: 'Talihsiz bir şekilde vuruldu'

MAHKEME TUTUKLULUK HALİNİN DEVAM ETMESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (12)
AZAPAY: bunalrı savunan avukardamı var insan utanır ya
Cevap Yaz 3 10 Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: eskiden toplum daha merhametliyi,onsekiz yılda toplumu bu hale getirdiler.
2 3 Yayından Kaldır
SAMİ: Devlet CMK dan atıyor, avukat mecbur savunmaya
Yayından Kaldır
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mike Pompeo Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Metin Uca Demet Akalın Defne Samyeli Tuna Kiremitçi
Spor Metin Oktay Gökhan Töre Sergen Yalçın Malcolm Thomas Servet Yardımcı
Daha Fazla Kız İzmir Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Eski eşini sokak ortasında vuran sanığın savunması pes dedirtti: Talihsiz bir şekilde vuruldu - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.9.2020 17:32:12. #1.14#
title