Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü
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Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü

24.12.2020 20:48 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:56
Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü

Konya'da boşandığı eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren, ardından kendisini de vuran Muhammet Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da boşandığı eski karısını sokak ortasında silahla vurarak öldüren, ardından kendisini de vuran Muhammet Karadayı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 21 Aralık'ta merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Sırçalımescit Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Karadayı (26) boşandığı eski eşi Esma Nur Karadayı ile sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhammet Karadayı yanında getirdiği tabanca ile Esma Nur Karadayı'nın başına ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan Muhammet Karadayı ilk müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne, ardından Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Karadayı, 3 gündür tedavi altında tutulduğu hastanede hayatını kaybetti. - KONYA

Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü
Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü
Eski eşini öldürüp kendini vuran şahıs hastanede öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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