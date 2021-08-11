Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı
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Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı Kocaeli'de eski eşini darp ederek kaçırdığı çocuğu ile Diyarbakır'da yakalanan B.E. adlı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'de eski eşini darp ederek kaçırdığı çocuğu ile Diyarbakır'da yakalanan B.E. adlı şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 25 Temmuz tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuğu ile birlikte yaşayan 25 yaşındaki Serap Avcı, yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi B.E. tarafından evinde saatlerce darp edildi. Ölmek üzere olan Avcı, kendisini darp eden eski eşi B.E.'ye yalvararak ambulans çağırmasını ve durumu polislere anlatmayacağını söyledi. Daha sonra şahsın çağırdığı sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Serap Avcı, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından Serap Avcı'nın çocuğu eski eşi B.E. tarafından kaçırıldı.

Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran B.E. Diyarbakır'da yakalandı

Olayın ardından çocuğu ile Diyarbakır'da olduğu belirlenen B.E., polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Kaçırılan çocuk annesine teslim edilirken Kocaeli'ne getirilen B.E. ise sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı
Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı
Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı
Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Yıldız

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Eski eşini darp edip çocuğunu kaçıran şahıs tutuklandı - Haberler
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