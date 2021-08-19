ESKİ EŞİNİ ATLETLE BOĞDU -2

Büyükçekmece'de Fatma İnan eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü.

ESKİ EŞİNİ ATLETLE BOĞDU -2 (katilin yakalanma anıyla)

Vedat BAYRAKTAR - Erol DEĞİRMENCİ/İSTANBUL,(DHA) - Büyükçekmece'de Fatma İnan eski eşi tarafından atletle boğularak öldürüldü.

Olay dün gece saatlerinde Dizdariye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde yaşandı. Metin Esin (55) boşandığı eski eşi Fatma İnan'ın (51) evine geldi. Konuşmak istediğini söyleyen eski koca eve girdi. Esin ile Fatma İnan arasında tartışmaya başladı. Metin Esin üzerindeki atleti çıkarıp İnan'ın boğazına sararak öldürdü. Metin Esin ardından polisi arayarak eski eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Metin Esin'i gözaltına alırken, 4 çocuk annesi Fatma İnan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

Cadde üzerinde esnaf olan Sevim Çelik, 'Aramış polisi, 'Gelin beni alın' demiş. Atletiyle boğmuş. Boğarak öldürmüş. Yıllardır tanıyoruz. O yüzden çok üzüldük." dedi . Öldürülen kadının komşusu Semiha Ergun ise, 'Ayrı yaşıyorlardı. Çalışmıyordu, çocuklarına bakmıyordu. Dayak atıp eziyet ederdi" diye konuştu

KATİL GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada katil kocanın yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Eve giren Metin Esin bir süre sonra dışarı çıkarak su içiyor. Yol kenarında oturan Esin ellerini de yıkıyor. Olay yerine gelen polis, Esin'i gözaltına alıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı