Eski eşini 7 yerinden bıçakladı
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Eski eşini 7 yerinden bıçakladı

Eski eşini 7 yerinden bıçakladı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaför dükkanında 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı.

KAYSERİ'de, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı eski eşi Nihan Atay'ı (35) işlettiği kuaför dükkanında 7 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Ramazan U., suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.

Olay, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatlarda elektrikçilik yapan Ramazan U., 10 ay önce boşandığı 2 çocuğunun annesi Nihan Atay'ın işlettiği kuaför dükkanına geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ramazan U., kuaför dükkanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrası belinden çıkardığı bıçakla Nihan Atay'ı 7 yerinden bıçakladı. Çığlık seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi Ramazan U, ise suç aletiyle birlikte polise teslim oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


Eski eşini 7 yerinden bıçakladı
Eski eşini 7 yerinden bıçakladı
Eski eşini 7 yerinden bıçakladı
Eski eşini 7 yerinden bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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