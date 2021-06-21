Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
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Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı

Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Demirören Haber Ajansı / Ersan San - Haberler | Güncel

AVCILAR'da Kader K., ayrıldığı eşi Gönül A.'yı sokak ortasında silahla bacaklarından vurdu.

AVCILAR'da Kader K., ayrıldığı eşi Gönül A.'yı sokak ortasında silahla bacaklarından vurdu. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan kaçtı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, saat 13.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Yolda bir yakını ile yürüyen Gönül A.'nın yanına kadar yaklaşan ayrıldığı eşi Kader K. tabancası ile peş peşe bacaklarından ateş etmeye başladı. Kadının kaçma çabası sonuç vermeyen talihsiz kadın yaralandı. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan da yere düştü. Kaçan Kader K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı Gönül A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı
Eski eşine sokak ortasında silahla saldırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ersan San

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