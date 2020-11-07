Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı
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Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı

07.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.11.2020 15:52

Eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı iddiasıyla kanun önüne çıkan ve The Sun gazetesine açtığı iftira davasını kaybeden Johnny Depp, Fantastik Canavarlar filminin projesinden çıkarıldı.

Johnny Depp, kadrodan ayrılmasının yapım şirketi tarafından istendiğini açıkladı. Filminden kovulmasıyla gündeme gelen Depp için bazı eleştirmenler ve avukatlar tarafından "Depp'in Hollywood'daki kariyeri bitti" diye yorum yaptı.

"HAYATIM VE KARİYERİM BU ŞEKİLDE TAMAMLANMAYACAK"

57 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Warner Bros. tarafından 'Fantastik Canavarlar'daki Grindelwald rolümden istifa etmemin istendiğini, buna saygı duyduğumu ve bu isteği kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Son olarak şunu söylemek istiyorum, İngiltere'deki mahkemenin gerçeküstü kararı doğruyu söyleme mücadelemi değiştirmeyecek. Kararlılığım hala güçlü ve aleyhimdeki iddiaların yanlış olduğunu kanıtlamaya niyetliyim. Hayatım ve kariyerim bu şekilde tanımlanmayacak" dedi.

Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı

"O ROL YENİDEN DÜZENLENECEK"

İstifayı doğrulayan Warner Bros. yetkilileri de "Johnny'e bugüne kadarki katkıları için teşekkür ederiz. Fantastik Canavarlar 3 şu anda yapım aşamasında ve Gellert Grindelwald rolü yeniden düzenlenecek. Film, 2022 yazında dünya çapında sinemalarda gösterime girecek" ifadelerini kullandı.

Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı

TAZMİNAT DAVASINI KAYBETMİŞTİ

Depp'in 2015'te evlenip iki yıl sonra boşanmaya karar verdiği eşi Amber Heard, aktörün kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü. Depp kendisine "eş döven" diyen İngiliz The Sun Gazetesi'ne tazminat davası açmış ancak bu davayı kaybetmişti. Bunun sonucu olarak da Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı yasal olarak da belirlenmiş oldu.

Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı
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